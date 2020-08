Caro Conte, la pazienza è finita (Di mercoledì 19 agosto 2020) Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Queste le parole pronunciate in Senato da un incazzatissimo Cicerone nel lontano 63 a.C. contro l’arrogante Catilina che mirava a mettere in moto un sistema di cospirazione teso ad impadronirsi del potere attraverso terrore e violenza. Sino a quando, Catilina, abuserai della nostra pazienza... E già, perché qui di pazienza si parla. Perché qui qualcuno non si rende conto che tira oggi e tira domani, la corda della pazienza prima o poi si spezza. Continuava Cicerone, "Quandiu etiam furor iste tuus nos eludet? Quem ad finem sese effrenata iactabit audacia?": "Quanto a lungo ancora codesta tua follia si prenderà gioco di noi? Fino a che punto si spingerà la tua sfrenata audacia?". Insomma, qui passano i millenni e di governi che abusano ... Leggi su nicolaporro

(ANSA) - ANCONA, 19 AGO - "Caro facilitatore lei complica le cose". L'assessore al Comune di Pesaro Francesca Frenquellucci, proveniente da M5s, chiamata dal sindaco Pd Matteo Ricci a dare vita al 'la ...

Alleanza 5 Stelle-Pd, Francesca Frenquellucci replica al facilitatore del M5S nelle Marche

PESARO – Caro facilitatore lei complica le cose, ora cercherò di essere chiara: Gli iscritti chiesero una votazione da ottobre, la chiesero ripetutamente sulla piattaforma Rousseau e voi l’ avete nega ...

