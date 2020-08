Campania, De Luca è una furia: “Stop a comportamenti irresponsabili” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Stop a comportamenti irresponsabili e annuncio che a breve partirà l’effettuazione dei tamponi per chi rientra dall’estero anche all’aeroporto di Capodichino” a Napoli. Sono le indicazioni che fornisce il governatore campano, Vincenzo De Luca. “Non ci sono parole per censurare comportamenti di incredibile superficialità che sono alla base dei nuovi contagi causati dai rientri da vacanze all’estero, in particolare da Malta, Grecia, Ucraina, Croazia, Spagna – dice De Luca – La convivenza civile comporta doveri di responsabilità ineludibili, per se stessi, per le proprie famiglie e per la comunità. E’ intollerabile la totale indifferenza a questi doveri. Tanto più nel momento in cui vengono colpiti centinaia di concittadini al ... Leggi su sportface

