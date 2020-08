Calcio, Fabio Cannavaro scherza sui problemi difensivi del Guangzhou Evergrande (Di mercoledì 19 agosto 2020) Fabio Cannavaro ha non pochi grattacapi col suo Guangzhou Evergrande, soprattutto a livello difensivo e soprattutto per quanto riguarda il terzino sinistro Li Xuepeng, troppo lento a tornare. problemi sui quali il campione del mondo 2006, in vista dello scontro contro il Jiangsu Suning, ha voluto scherzare: “Ci siamo arrovellati per trovare qualcosa. E’ un grosso problema. Non so se nemmeno mia madre potrebbe rispondere se glielo chiedessi“. Il club cinese ha ottenuto quattro vittorie ed una sconfitta dal ritorno della Lega cinese (CSL) divisa in due gironi, dopo diversi mesi di stop imposto dalla pandemia di coronavirus. Leggi su sportface

sportface2016 : #Calcio Fabio #Cannavaro scherza sulla fase difensiva del suo Guangzhou Evergrande - LuigiBevilacq17 : RT @fralittera: Immaginatevi una trasmissione di calcio stile 'Buffa racconta' con Fabio Capello presentatore e unica voce Preferirei gua… - Mattia70581734 : RT @fralittera: Immaginatevi una trasmissione di calcio stile 'Buffa racconta' con Fabio Capello presentatore e unica voce Preferirei gua… - eia58 : RT @fralittera: Immaginatevi una trasmissione di calcio stile 'Buffa racconta' con Fabio Capello presentatore e unica voce Preferirei gua… - blazers_on_fire : Fabio Padulano (Marsala 1912 FC) + Mohamed Mansour (@UsAnconitana) + Salvatore Manfrellotti (@AcdNardo) + Edoardo V… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Fabio CALCIO - Fabio Gentile si fa in due: dopo la Lupa Frascati acquistato l'Arezzo (Lega Pro) Castelli Notizie Calcio: Cannavaro scherza su problemi difesa dell'Evergrande

(ANSA) - SHANGHAI, 19 AGO - Il Guangzhou Evergrande ha un tale problema in difesa che nemmeno la "madre" di coach Fabio Cannavaro potrebbe fornire una soluzione, ha scherzato il tecnico italiano del c ...

Lecce, Palaia rompe con Liverani e se ne va: ‘Mai visti tanti infortuni in 40 anni di carriera’

Saluta e se ne va. Cioè sbatte la porta, saluta e se ne va, Peppino Palaia, responsabile dello staff medico del Lecce. Un fulmine a ciel sereno all’inizio di una stagione in cui i giallorossi sono chi ...

(ANSA) - SHANGHAI, 19 AGO - Il Guangzhou Evergrande ha un tale problema in difesa che nemmeno la "madre" di coach Fabio Cannavaro potrebbe fornire una soluzione, ha scherzato il tecnico italiano del c ...Saluta e se ne va. Cioè sbatte la porta, saluta e se ne va, Peppino Palaia, responsabile dello staff medico del Lecce. Un fulmine a ciel sereno all’inizio di una stagione in cui i giallorossi sono chi ...