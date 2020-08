Bay Yanlis: La Soap con Can Yaman ed Ozge Gurel Rischia la Chiusura! (Di mercoledì 19 agosto 2020) Bay Yanlis: in Turchia sta andando in onda una nuova Soap opera che ha come protagonista Can Yaman e, al suo fianco, anche l’amata Ozge Gurel. Ora però iniziano a trapelare delle voci che riguardano un’imminente chiusura. Ecco cosa c’è da sapere. Tutte le Soap opera che hanno come protagonista Can Yaman sembrano essere destinate a riscuotere un grande successo in Italia. Probabilmente, dopo DayDreamer – Le Ali del Sogno, che è ancora amatissima dal pubblico, potrebbe arrivare Bay Yanlis. Ecco che cos’è e cosa sappiamo sulle voci riguardanti una possibile sospensione in Turchia. Bay Yanlis: Can Yaman ed Ozge Gurel tornano a ... Leggi su uominiedonnenews

Bay Yanlis 8 sub ita trailer video spolier con Can Yaman e Ozge Gurel

Nell'ottava puntata di Bay Yanlis che andrà in onda il 21 agosto 2020 su Fox ed in diretta streaming sul sito ufficiale Fox ci sarà finalmente il bacio vero ( non l'ennesimo sogno) tra Ezgi (Ozge Gurel) e Ozgur (Can Yaman).

Nell’ottava puntata di Bay Yanlis che andrà in onda il 21 agosto 2020 su Fox ed in diretta streaming sul sito ufficiale Fox ci sarà finalmente il bacio vero ( non l’ennesimo sogno) tra Ezgi (Ozge ...

ANTICIPAZIONI VIDEO BAY YANLIS 8 EPISODIO/BOLUM – Cosa accadrà nell’ottava puntata di Bay Yanlis che andrà in onda il 21 agosto 2020 su Fox ed in diretta streaming sul sito ufficiale Fox? Ezgi e Ozgur ...

