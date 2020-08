Battipaglia, quattro bagnini salvano due uomini risucchiati dal mare (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBattipaglia (Sa) – Operazione salvavita sul litorale. A darne notizia è l’assessore Davide Bruno: “Complimenti ai nostri bagnini di salvataggio e alla FIN Salvamento-Battipaglia. Ieri Martedi 18 agosto Alessandro Adinolfi (lido Night&Day) con Salvatore Alaimo (Comune di Battipaglia) Vincenzo Russo (Comune di Battipaglia) e Antonio Mucciolo (lido Mojito) iscritti alla #FIN sono intervenuti per un’operazione di salvataggio in mare di due adulti che avevano difficoltà a rientrare a riva per essersi allontanati oltre le boe con il mare mosso e le correnti in prossimità delle boe rosse. L’operazione di salvataggio è stata svolta verso la spiaggia libera dell’ ex lido ... Leggi su anteprima24

