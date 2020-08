Assembramenti a Zoomarine: a breve il provvedimento di chiusura del parco (Di mercoledì 19 agosto 2020) Assembramenti durante gli spettacoli nel parco divertimenti Zoomarine di Torvaianica, arrivano sanzioni e provvedimenti disciplinari severi come la chiusura: dopo le foto circolate sui social e sui giornali, la Polizia Locale di Pomezia ha iniziato dei controlli giornalieri all’interno del parco e, a seguito dei controlli avvenuti nella giornata di ieri realizzati dagli uomini guidati dal Comandante Angelo Pizzoli, è stato deciso di elevare una sanzione pecuniaria e di inoltrare all’Amministrazione Comunale richiesta di chiusura come da normativa vigente. Il blitz è scattato a seguito delle tante segnalazioni inoltrate dai visitatori circa il mancato rispetto delle normative anti Covid-19 all’interno del parco, specie in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

