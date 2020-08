Anticipazioni Uomini e Donne: si parte con il confronto Gemma-Sirius, Lorenzo Riccardi opinionista? (Di mercoledì 19 agosto 2020) La prima puntata della ventesima edizione di Uomini e Donne è prevista per il prossimo 14 settembre. Le registrazioni, invece, ripartiranno proprio alla fine di questo mese. Tra le prime Anticipazioni, scopriamo quale sarà il “destino” di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Uomini e Donne dovrebbe aprirsi con il confronto tra Gemma e Sirius Manca... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

La prima puntata della ventesima edizione di Uomini e Donne è prevista per il prossimo 14 settembre. Le registrazioni, invece, ripartiranno proprio alla fine di questo mese. Tra le prime anticipazioni ...

