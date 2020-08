Al secondo giorno di convention i nuovi tratti del Partito democratico americano prendono forma (Di mercoledì 19 agosto 2020) Messa in archivio la seconda giornata di convention dem, occorre provare a capire che cosa sta emergendo da questa enorme specie di riunione sparpagliata. Occorre chiedersi quale tipo di visione, di campagna, di progetto (politico per il futuro, di propaganda per l’immediato) sono e saranno quelli d Leggi su ilfoglio

paolaturci : Buon Ferragosto a tutti nel giorno del mio secondo compleanno #27anni #15agosto - Piu_Europa : ??ASCOLTARE PER CREDERE?? Secondo @MaiorinoM5S con il #TaglioDeiParlamentari si risparmiano 100mila euro! Anzi no, 5… - rtl1025 : ?? Salgono ancora i contagi per #coronavirus in #Italia e per la prima volta da settimane superano i 500 in 24 ore:… - ilfoglio_it : Per ora la vecchia guardia dem, i repubblicani disgustati da Trump e la Ocasio Cortez riescono a rimanere vicini pe… - CarloClimati : RT @Gesuiti: 'Il giusto equilibrio dell’amore' - Il commento al vangelo del giorno secondo il metodo della preghiera ignaziana https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : secondo giorno Coronavirus, per il secondo giorno di fila nessun rialzo nel comprensorio Oglio Po OglioPoNews Al secondo giorno di convention i nuovi tratti del Partito democratico americano prendono forma

Messa in archivio la seconda giornata di convention dem, occorre provare a capire che cosa sta emergendo da questa enorme specie di riunione sparpagliata. Occorre chiedersi quale tipo di visione, di c ...

Covid, La Vecchia: "Non tornerà il dramma avvenuto in primavera"

Carlo La Vecchia, epidemiologo e docente di Statistica medica alla Statale di Milano, ha cercato di fare il punto sulla situazione coronavirus in Italia dove negli ultimi giorni si sono registrati più ...

Messa in archivio la seconda giornata di convention dem, occorre provare a capire che cosa sta emergendo da questa enorme specie di riunione sparpagliata. Occorre chiedersi quale tipo di visione, di c ...Carlo La Vecchia, epidemiologo e docente di Statistica medica alla Statale di Milano, ha cercato di fare il punto sulla situazione coronavirus in Italia dove negli ultimi giorni si sono registrati più ...