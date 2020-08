Abortisce dopo gli abusi sessuali dello zio, bambina di 10 anni viene aggredita dagli anti abortisti (Di mercoledì 19 agosto 2020) La bambina, di Sao Mateus, rimasta incinta dopo essere stata presumibilmente violentata da suo zio, è stata introdotta di nascosto in ospedale per effettuare l’aborto E’ stato necessario contattare la polizia militare per proteggere la bimba di 10 anni da un gruppo di manifestanti religiosi che, infuriati, tentavano di impedirle di abortire in un’ospedale in … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Brasile , bimba di 10 anni incinta dopo lo stupro: protesta per difendere il suo diritto all'aborto Il Messaggero Abortisce dopo gli abusi sessuali dello zio, bambina di 10 anni viene aggredita dagli anti abortisti

La bambina, di Sao Mateus, rimasta incinta dopo essere stata presumibilmente violentata da suo zio, è stata introdotta di nascosto in ospedale per effettuare l’aborto E’ stato necessario contattare la ...

