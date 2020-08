A Tokyo i geniali bagni pubblici trasparenti (Di mercoledì 19 agosto 2020) A Tokyo, in Giappone, i bagni pubblici sono trasparenti e diventano opachi una volta che vi si entra per le proprie necessità. Un modo per assicurarsi che il bagno venga lasciato sempre pulito, questa almeno è l’intenzioni di chi li ha realizzati.Anche in Giappone, dove i servizi igienici hanno standard più elevati rispetto a gran parte del resto del mondo, i residenti temono che i bagni pubblici siano scuri, sporchi, puzzolenti e spaventosi.Per curare la fobia del pubblico, la Nippon Foundation, associazione senza scopo di lucro, ha lanciato “The Tokyo Toilet Project“, incaricando 16 noti architetti di rinnovare 17 bagni pubblici situati nei parchi pubblici di Shibuya, una delle ... Leggi su pantareinews

