Udinese, Fofana saluta: “Quando ti chiama il Lens non puoi pensarci due volte” (Di martedì 18 agosto 2020) Seko Fofana, ormai ex centrocampista dell'Udinese, saluta il campionato italiano dopo 4 anni e va a giocare nel Lens, club francese che aveva stuzzicato in maniera particolare le fantasie del calciatore ivoriano. Fofana, che lascia Udine dopo 112 presenze e 13 reti all'attivo, ha dichiarato di aver rifiutato alcune proposte proprio dal massimo club italiano, in particolare la Fiorentina aveva dimostrato un apprezzamento particolare per il giocatore.LE PAROLE DI Fofanacaption id="attachment 1000841" align="alignnone" width="1024" Fofana (Getty Images)/captionSulle offerte ricevute: "Mi sono state recapitate altre proposte, fortunatamente mi sono posti gli interrogativi adatti e ho trovato la risposta migliore per il mio futuro".Sulla scelta di andare al ... Leggi su itasportpress

marcoconterio : ?? È fatta per Seko Fofana dall'#Udinese al #Lens. Nelle casse dei friulani 12 milioni di euro. Tutti i dettagli su @TuttoMercatoWeb - TuttoMercatoWeb : TMW - Fofana al Lens, manca solo l'ufficialità: all'Udinese 12 milioni più bonus - MCriscitiello : Fofana al Lens: a breve l’ufficialità @tvdellosport @TuttoMercatoWeb #udinese 12 milioni più bonus e percentuale su futura vendita - ItaSportPress : Udinese, Fofana saluta: 'Quando ti chiama il Lens non puoi pensarci due volte' - - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ?? UFFICIALE: #Fofana lascia la #SerieA e l'#Udinese -