Travolto dal treno mentre fa una diretta con il telefonino. Muore cantante pop, gravissima la moglie (Di martedì 18 agosto 2020) Travolto da un treno in corsa mentre si trovava all'interno della sua auto assieme a sua moglie. E' la tragica fine di un cantante pop rumeno, piuttosto famoso in patria, che ha registrato i suoi ultimi momenti di vita proprio qualche attimo prima che sopraggiungesse il convoglio. Tavy Pustiu, 29 anni, considerato una delle stelle emergenti della musica rumena, aveva avviato da pochi secondi una diretta streaming. Come riportato anche dalla testata NewNotizie, l'artista si trovava all'interno di una vettura, con sua moglie alla guida. Nel breve filmato si vede Tavy che si riprende mentre ascolta musica assieme alla sua consorte. Il veicolo si avvicina a un passaggio a livello nella città di Ploiesti, nella ...

