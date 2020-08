SuperEnalotto, centrato a Napoli un doppio “5” nella stessa ricevitoria (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoColpo doppio a Napoli con il SuperEnalotto, nella stessa ricevitoria. È successo tutto nel punto vendita di via Detto Pacifico 40: è qui che, nel concorso di lunedì 17 agosto (recupero della festività di Ferragosto), riporta agipronews, sono stati centrati due “5” da 23.343,88 euro ciascuno. Per il prossimo concorso, in programma stasera, il Jackpot metterà invece in palio 27,1 milioni. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia. L'articolo SuperEnalotto, centrato a Napoli ... Leggi su anteprima24

