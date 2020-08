Silva, il padre: “Nessun impegno con la Lazio, perché tirarlo in ballo come uomo?” (Di martedì 18 agosto 2020) Arriva direttamente da Radio Marca la replica di David Jimènez, padre di David Silva, al ds della Lazio Tare che nella tarda mattinata si era espresso senza mezzi termini sull’ex calciatore del City dopo la scelta di quest’ultimo preferire la Real Sociedad ai biancocelesti: “Non capisco perché lo tirano in ballo come uomo, non aveva nessun impegno definitivo con la Lazio e ci sono altre squadre, come la Real Sociedad, che hanno parlato con lui. Quando la Lazio è stata informata della scelta di mio figlio, non ha reagito male”. Foto: Twitter Manchester City L'articolo Silva, il padre: “Nessun impegno con la Lazio, ... Leggi su alfredopedulla

