Samsung promette tre anni di aggiornamenti Android (Di martedì 18 agosto 2020) per i suoi smartphone di punta, ma anche per alcuni mid-range e per i tablet.Dopo anni di richieste da parte dei clienti, arriva finalmente l’ufficializzazione di quanto annunciato durante l’evento di lancio della serie Galaxy Note 20.Oltre Google e OnePlus, ora anche Samsung entra a far parte degli OEM che forniscono fino a tre anni di major update, patch di sicurezza a parte.Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra ufficiali: specifiche, uscita, prezziSamsung promette tre anni di aggiornamentiL’azienda sudcoreana ha confermato esattamente quale dei suoi dispositivi riceveranno “tre generazioni” di aggiornamenti Android, dopo aver annunciato l’iniziativa al suo evento di lancio di Note 20.Come previsto, ... Leggi su pantareinews

giannifioreGF : #Samsung promette tre anni di aggiornamenti #Android18 - Step_TechSocial : RT @iNicc0lo: Samsung promette 3 anni di aggiornamenti anche per la fascia media: elenco completo - iNicc0lo : Samsung promette 3 anni di aggiornamenti anche per la fascia media: elenco completo - HDblog : Samsung promette 3 anni di aggiornamenti anche per la fascia media: elenco completo - CentroGarozzo : Android, Samsung promette aggiornamenti per fino a tre 'generazioni' per alcuni telefoni, Microsoft per Surface Duo… -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung promette Samsung Galaxy Z Fold 2 promette selfie top con la fotocamera principale HDblog Samsung, tutti gli smartphone e i tablet con tre anni di aggiornamenti garantiti

Non è fortunatamente il caso di Samsung, che ha promesso un supporto pari a tre anni di aggiornamenti per un elevatissimo numero di device. Samsung ha di recente esteso l'elenco di smartphone e ...

Samsung Galaxy M31s in arrivo anche in Italia

Samsung Galaxy M31s, la versione potenziata del Galaxy M31 già disponibile nel nostro Paese, è destinato ad arrivare anche in Italia nel prossimo futuro. Samsung non ha ancora fatto alcun annuncio, ma ...

Non è fortunatamente il caso di Samsung, che ha promesso un supporto pari a tre anni di aggiornamenti per un elevatissimo numero di device. Samsung ha di recente esteso l'elenco di smartphone e ...Samsung Galaxy M31s, la versione potenziata del Galaxy M31 già disponibile nel nostro Paese, è destinato ad arrivare anche in Italia nel prossimo futuro. Samsung non ha ancora fatto alcun annuncio, ma ...