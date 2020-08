Salvini rimproverato da una dottoressa: «Dov’è la mascherina?». Il leghista sbotta: «Si autoassembri lei» (Di martedì 18 agosto 2020) A distanza di mesi dall’inizio della pandemia di Coronavirus, è ormai chiaro che a Matteo Salvini non piace indossare la mascherina in pubblico. Dal comizio in piazza del Popolo a Roma dello scorso 2 giugno in poi, non sono mancate le occasioni in cui il leader della Lega si è fatto immortalare a volto scoperto, impegnato a fare selfie guancia a guancia mentre si concede ai fan. E non è andata diversamente in Versilia ieri 17 agosto, quando Salvini ha fatto visita al mercato di Forte dei Marmi, per la campagna elettorale a sostegno di Susanna Ceccardi per la Regione Toscana. Ed è stato in quell’occasione che il senatore leghista ha subito un cicchetto da un medico che si trovava lì. Come ha raccontato la stessa dottoressa Lucia Tanganelli sul suo profilo ... Leggi su open.online

