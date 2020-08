Referendum sul taglio dei parlamentari, le Sardine: “Riforma demagogica e dannosa, ecco perché votare no” (Di martedì 18 agosto 2020) ROMA – “Le Sardine si schierano per il NO al Referendum Costituzionale“. Cosi’ sul profilo facebook del movimento. “Parlare del referendum fa paura- spiegano in un lungo post-, ma non possiamo tacere. Il 20 – 21 Settembre saremo chiamati alle urne per votare una riforma costituzionale. Riforma che va a modificare profondamente il nostro Parlamento. Tagliando il numero dei parlamentari si mettono in discussione le fondamenta della democrazia parlamentare, con la sua capacità di esprimere il pluralismo e la complessità della società. In un modello maggiormente orientato alla decisione che alla discussione (come quello cui stiamo andando incontro negli ultimi anni) verrà sminuito uno degli elementi imprescindibili della cosa pubblica. Il problema attuale dei nostri rappresentanti non è il sovrannumero, come i populisti vogliono farci pensare, ma la qualità del dibattito e della classe dirigente“. Quindi, aggiungono, “vi diciamo la nostra. Ecco quattro motivi tra tanti per cui voteremo no: C’È UN PROBLEMA DI RAPPRESENTANZA. Il fine ultimo della rappresentanza è quello di favorire l’identificazione tra elettori ed eletti. Il parlamentare è fondamentale perché deve portare la voce dei cittadini nelle istituzioni. Con il taglio dei parlamentari verrebbe fortemente indebolito questo principio e con lui la centralità del Parlamento, e dunque del popolo, nel sistema costituzionale e democratico. Ma se i numeri non sono importanti, allora perché non ‘un uomo solo al comando’?”. Leggi su dire

Piu_Europa : ?? TAGLIARLI O CAMBIARLI? #IOVOTONO al Referendum sul #TaglioDeiParlamentari ?? Più esprimono una pessima classe po… - Piu_Europa : DOPO SALVINI, FORZA ITALIA SI ARRENDE ANCHE AI 5 STELLE #IOVOTONO #Gelmini oggi schiera #ForzaItalia ufficialmente… - Mov5Stelle : Il 20 e 21 settembre andiamo a votare per confermare la nostra riforma costituzionale che taglia il numero dei parl… - flinxkk8 : RT @AlbertoLetizia2: Comunque la pensiate sul #Referendum per il #TaglioDeiParlamentari, è evidente che l'unico partito che potrà intestars… - fabrizio_bretti : RT @nadiarizzo1210: Il 10 settembre a Roma le ragioni dell'Anpi per il NO al prossimo referendum sul taglio del numero dei parlamentari #Io… -