Presidi contro Azzolina: "Dateci lo scudo penale". Sale-Covid e quarantena, scuola nel caos (Di martedì 18 agosto 2020) I Presidi fanno muro contro la riapertura delle scuole al 14 settembre: in mancanza delle condizioni necessarie previste dal governo, avvertono, occorre introdurre lo scudo penale per evitare l'accusa di contagio colposo ai danni dei dirigenti scolastici. Chiedono "risorse adeguate, locali, banchi monoposto, ampliamento dell'organico". Per i banchi promessi dalla ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, per esempio, "non si conosce il calendario di consegna". Tutto al buio, insomma. E la ministra ha già risposto escludendo l'eventualità dello scudo penale e invitando tutti alla "collaborazione". Nel già disastrato scenario, ogni dirigente scolastico dovrà predisporre anche una "sala Covid", una ... Leggi su liberoquotidiano

