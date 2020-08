Pazienti Covid-19 uccisi a pancia in giù? Li sedavano perché volevano girarsi? Altra falsità contro i medici (Di martedì 18 agosto 2020) Mi segnalano un post Facebook del 2 luglio 2020 pubblicato nel gruppo Rialzati Italia in cui vengono riportate «particolari informazioni» in merito alle pratiche ospedaliere utilizzate in terapia intensiva per i Pazienti Covid-19. L’utente Guido, amministratore del gruppo, sostiene che «nessun reparto di rianimazione ha mai usato letti in intensiva per posizione prona» insinuando che tale pratica sia stata utilizzata con l’intenzione di uccidere i Pazienti. Si tratta di un caso di disinformazione! L’utente Guido domanda se i Pazienti siano stati sedati nel tentativo di girarsi e invita gli utenti a provare a respirare in quella posizione, ma soprattutto sostiene che quella pratica sia stata una condanna a morte per i Pazienti: «La ... Leggi su open.online

Il sindacato medici italiani non vuole per esempio che i tamponi e i test sierologici vengano fatti negli studi dei medici di famiglia per non mettere a rischio gli altri pazienti. «Il problema della ...

Covid: nessun contagio, una persona guarita

Per la stragrande maggioranza i pazienti affrontano la malattia tra le mura domestiche. Sono cinque i pazienti Covid che si trovano invece ricoverati all’ospedale ’Infermi’ del capoluogo. Le persone ...

