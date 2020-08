Paola Perego preoccupata: il figlio e i contagi in discoteca (Di martedì 18 agosto 2020) Sui social la conduttrice Paola Perego e il marito Lucio Presta hanno raccontato quello che è capitato a Riccardo, il figlio della e dell’ex calciatore Andrea Carnevale. Il ragazzo, 24 anni, fa il dj e ha lavorato nelle serate in Sardegna e all’Argentario dove si sono verificati alcuni casi di persone risultate positive al Covid-19. Ore di apprensione per la famiglia di Paola Perego e Lucio Presta. IlArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

