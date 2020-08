Panettiere invita il cliente a indossare la mascherina e viene picchiato (Di martedì 18 agosto 2020) Il titolare del panificio invita un cliente ad indossare la mascherina e scoppia il finimondo. I carabinieri della Stazione di Riposto, nel catanese, hanno arrestato un 37enne di Giarre, poiché ... Leggi su leggo

A Catania le conseguenze secondarie del Coronavirus: panettiere picchiato da un cliente per averlo invitato ad indossare la mascherina. Coronavirus, "per una mascherina" picchiato panettiere a Catania ...ha subito invitato il cliente ad indossare il dispositivo, trovandosi all'interno di un negozio peraltro affollato di persone. Per tutta risposta il 37enne, parecchio infastidito per il richiamo ...