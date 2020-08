Paderno, scippo e sangue a Palazzolo. Scippata, cade e batte la testa: caccia all’uomo (Di martedì 18 agosto 2020) scippo in pieno centro a Palazzolo. La vittima cade, batte la testa e perde molto sangue. È caccia al rapinatore a Paderno Dugnano, scappato in bicicletta nel parco del Seveso. È successo attorno alle 22 di venerdì sera. La donna passeggia da sola lungo via Coti Zelati in centro a Palazzolo. Nei pressi di via … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Paderno, scippo e sangue a Palazzolo. Scippata, cade e batte la testa: caccia all’uomo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

