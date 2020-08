Oroscopo 18 agosto 2020: Vergine si mette in gioco nel lavoro, Scorpione un po’ teso (Di martedì 18 agosto 2020) L’Oroscopo del 18 agosto 2020 esorta i Vergine a prendere in considerazione una nuova offerta di lavoro. Possibili tensioni per Scorpione Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete. La giornata di prospetta alquanto agitata. Oggi vi sentite insicuri e comincerete a guardare con fare sospetto chiunque vi circondi. Farete molta fatica a fidarvi delle persone e questo vi porterà ad isolarvi. Per fortuna si tratta di un transito di breve durata, ma fareste bene a evitare di maneggiare oggetti pericolosi. Toro. Cercate di non prendere scelte affrettate. Nella giornata odierna ci sarà una certa attitudine a cambiare il mondo che vi circonda. Il transito, però, è temporaneo, pertanto fareste bene a ponderare con attenzione le ... Leggi su kontrokultura

