L’opposizione dia seguito alle sue proposte sull’Imu (Di martedì 18 agosto 2020) Nella loro lettera aperta al Presidente del Consiglio, pubblicata sul Sole 24 Ore del 29 luglio scorso (shorturl.at/uR237), i tre leader del centrodestra – Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi – hanno formulato alcune precise proposte in materia di fisco, di lavoro e di giustizia sociale. In merito al primo tema, i capi dell’opposizione hanno scritto: “A questo punto, riteniamo necessario che in ambito fiscale si intervenga con almeno due linee di azione: a. l’esenzione – per gli esercenti attività di impresa, arte o professione soggetti agli Indici sintetici di sffidabilità – dal versamento del secondo acconto Irpef/Ires per l’anno 2020; b. la riduzione del 30% dei coefficienti di calcolo Imu, l'esenzione della predetta imposta per i comuni con una popolazione inferiore ai 3 mila abitanti e per ... Leggi su nicolaporro

stefano_zanone : RT @francescatotolo: È pure giunto il momento che l’opposizione, #Lega e #FratellidItalia, si dia una sveglia. #Salvini #Meloni - gianni87605522 : RT @francescatotolo: È pure giunto il momento che l’opposizione, #Lega e #FratellidItalia, si dia una sveglia. #Salvini #Meloni - GreatWall1974 : RT @francescatotolo: È pure giunto il momento che l’opposizione, #Lega e #FratellidItalia, si dia una sveglia. #Salvini #Meloni - 8020Tizio : RT @francescatotolo: È pure giunto il momento che l’opposizione, #Lega e #FratellidItalia, si dia una sveglia. #Salvini #Meloni - SecondaLa : RT @francescatotolo: È pure giunto il momento che l’opposizione, #Lega e #FratellidItalia, si dia una sveglia. #Salvini #Meloni -

Ultime Notizie dalla rete : L’opposizione dia Coronavirus, nave in Cambogia: a Sanremo un italiano in isolamento volontario Corriere della Sera