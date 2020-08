Juventus, l’agente di Dybala allo scoperto: “ho letto cose completamente false…” (Di martedì 18 agosto 2020) Il futuro di Paulo Dybala sarà ancora alla Juventus. E’ quanto emerso dalle dichiarazioni dell’agente del calciatore che ha deciso di mettere un punto esclamativo dopo le ultime voci su un possibile addio e sulle richieste di aumento di ingaggio. “Ho letto – spiega il procuratore Jorge Antun, – cose completamente false in questi giorni. Dybala è un giocatore della Juventus, è felice di esserlo e lavoriamo con la società bianconera per rinnovare il contratto con la solita predisposizione di sempre”. I bianconeri puntano tanto sulle qualità di Dybala, ma starebbero pensando ad una cessione per una questione di bilancio. L’argentino è l’unico in grado ... Leggi su calcioweb.eu

Gazzetta_it : #Dybala, parla l'agente: 'Paulo via? Falso. Felice alla #Juve, lavoriamo per il rinnovo' #calciomercato - mirkocalemme : +++L'agente di #Dybala conferma le indiscrezioni di @calciomercatoit : 'Vuole restare alla #Juventus e lavoriamo pe… - GoalItalia : Altro che cessione: l'agente di #Dybala smentisce tutto, via al rinnovo ?? - CalcioWeb : #Juventus, l'agente di #Dybala allo scoperto: 'ho letto cose completamente false...' - - hbk_89 : RT @GoalItalia: Altro che cessione: l'agente di #Dybala smentisce tutto, via al rinnovo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus l’agente Dall'Inghilterra | per la Juve Ronaldo non è incedibile | Agnelli chiede 60 milioni Zazoom Blog