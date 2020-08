Il dj Joe T Vannelli: “Non un caso che le discoteche siano state chiuse dopo Ferragosto. Bisognava fare i tamponi all’ingresso, come in aeroporto” (Di martedì 18 agosto 2020) Joe T Vannelli è uno dei disc jockey e produttori più importanti e famosi in Italia e all’estero, con la sua musica house ed elettronica ha animato moltissime serate in discoteca. Giuseppe Tricoli, questo il suo vero nome, conosce molto bene il mondo delle discoteche, in questi giorni al centro di critiche ferocissime sulla gestione degli assembramenti e poi finite nell’occhio del ciclone dopo la decisione del Governo, il 16 agosto scorso, di chiudere tutto, visti sia l’aumento dei contagi del Covid-19, sia le polemiche sollevate dalle foto e dai video pubblicati dalle piste più famose d’Italia: distanze di sicurezza non rispettate e dell’uso delle mascherine pari a zero. Da subito il patron di Radio Deejay, Linus, ha posto un interrogativo importante e pesante sulla questione: “I ... Leggi su ilfattoquotidiano

