Il comitato delle vittime a Cirio: «I morti nelle Rsa già dimenticati» (Di martedì 18 agosto 2020) «La giunta Cirio ha già dimenticato i morti delle Residenze sanitarie». È la dura accusa mossa dal comitato vittime Rsa nei confronti della Regione Piemonte. Due mesi fa i parenti delle vittime scesero in piazza a Torino per chiedere giustizia per i propri familiari morti (se n’erano contati 2.500 a causa del Covid-19) e per ridare dignità a chi, anziani malati non autosufficienti, continua a vivere isolato. «Finora – sottolineano Maria Grazia Breda e Andrea Ciattaglia a nome della Fondazione … Continua L'articolo Il comitato delle vittime a Cirio: «I morti nelle Rsa già ... Leggi su ilmanifesto

TigermanRoot : Domani si riunisce il comitato tecnico scientifico per dare indicazioni sulla riapertura delle scuole per l'emergen… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Lupi e predazioni: secondo Fugatti è a rischio anche la sicurezza delle persone e per questo coinvolgerà il comitato pe… - TgrRaiTrentino : Lupi e predazioni: secondo Fugatti è a rischio anche la sicurezza delle persone e per questo coinvolgerà il comitat… - AnsaTrentinoAA : Lupi del Trentino, coinvolto Comitato sicurezza pubblica. Fugatti, a rischio c'è la sicurezza delle persone |#ANSA - TeleCapriNews : Coronavirus: riunione in Prefettura a Napoli del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dispost… -

Ultime Notizie dalla rete : comitato delle Coronavirus a Bergamo, il comitato Noi denunceremo: «Desecretare il piano di emergenza nazionale» Corriere Bergamo - Corriere della Sera Benevento - Il Comitato: dobbiamo partecipare alle indagini per l'eventuale abbattimento dei pini

Riceviamo e pubblichiamo da Luca Coletta e Francesco Di Donato del Comitato “Giù le Mani dai Pini”: Chi ... la partecipazione allo svolgimento delle analisi di un nostro tecnico, così come dei ...

Verini: in Commissione i giornalisti minacciati per aver smascherato le fake news

Walter Verini, che quel comitato lo presiede, è convinto che sia giunto il momento di fare un focus su quanto sta succedendo ai giornalisti che rivelano contenuti e autori delle fake news e che per ...

Riceviamo e pubblichiamo da Luca Coletta e Francesco Di Donato del Comitato “Giù le Mani dai Pini”: Chi ... la partecipazione allo svolgimento delle analisi di un nostro tecnico, così come dei ...Walter Verini, che quel comitato lo presiede, è convinto che sia giunto il momento di fare un focus su quanto sta succedendo ai giornalisti che rivelano contenuti e autori delle fake news e che per ...