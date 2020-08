Higuain: "Riposo e penso". Tare attacca Silva (Di martedì 18 agosto 2020) ROMA - "Per adesso sto bene, Riposo e penso" . Gonzalo Higuain non si sbilancia sul suo futuro. L'attaccante argentino che ha un altro anno di contratto con la Juventus , intervistato da Fox Sports , ... Leggi su corrieredellosport

Il fatto è che Gonzalo Higuain non ha alcuna intenzione di fare le valigie da Torino, forte anche dei 7,5 milioni di ingaggio. “Per adesso sto bene, riposo e penso – ha detto El Pipita a Fox Sports – ...L'argentino: "Ho ancora un anno di contratto con la Juve, vedremo" TORINO (ITALPRESS) - "Per adesso sto bene, riposo e penso". Gonzalo Higuain non si sbilancia sul suo futuro. L'attaccante ...