Goccioline di coronavirus vive e infettive isolate nell’aria: la prova in un nuovo studio (Di martedì 18 agosto 2020) Secondo molti esperti l’aerosol disperso ha un ruolo significativo nella diffusione della malattia, ma per la prima volta è stato dimostrato che il virus campionato è infettivo Leggi su corriere

Corriere della Sera

Sono 197 i nuovi contagi da coronavirus computati in Svizzera nelle ultime 24 ... Poiché il virus si diffonde attraverso goccioline - ad esempio quando le persone contagiate tossiscono e starnutiscono ...L’équipe di ricerca dell’Università della Florida ha dimostrato che il coronavirus può diffondersi anche per via aerea. Non solo tosse e starnuti, ma anche goccioline più piccole ...