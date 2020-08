Fortnite rimosso dall’App Store, Apple rincara la dose: vietato l’accesso agli account degli sviluppatori di Epic (Di martedì 18 agosto 2020) La causa legale di Epic Games per la rimozione di Fortnite dall’App Store potrebbe finire per colpire un sacco di sviluppatori che si affidano all’Unreal Engine. Apple, infatti, è pronta a bannare gli account degli sviluppatori di Epic su iOS e Mac entro la fine di agosto. Il 13 agosto, Epic ha ritirato le azioni legali sia su Google che su Apple per aver rimosso il celebre gioco esports dai rispettivi Store. Una decisione derivata dalla scelta di Epic di dare ai giocatori la possibilità di eliminare di fatto l’intermediario e pagare i V-Bucks direttamente tramite l’app, piuttosto che includere i negozi ... Leggi su esports247

