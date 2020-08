Elodie, Guaranà è certificato disco di platino (Di martedì 18 agosto 2020) Altri grande riconoscimento musicale per Elodie, artista italiana che con la sua istrionica voce sta infuocando le radio italiane a suon di hit. Continuano le soddisfazioni per Elodie. Soprattutto in questa estate 2020. Dopo aver ottenuto 7 giorni fa il disco di platino per “Andromeda”, e dopo il disco d’oro per l’album “This is Elodie”, l’artista aggiunge un pezzo alla sua collezione con il disco di platino per “Guaranà”. Guaranà è la hit di questa stagione. Infatti con oltre 21 milioni di views su YouTube e 18 milioni di stream su Spotify si è rivelata fortissima. Elodie si conferma ai vertici delle classifiche radio e di vendita, grazie ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

princigallomich : Elodie, il singolo “Guaranà” è disco di platino - quotidianodirg : Elodie, il singolo Guaranà è disco di platino - princigallomich : Elodie, il singolo “Guaranà” è disco di platino - Notiziedi_it : Elodie, il singolo “Guaranà” è disco di platino - chiarusso_ : RT @Italpress: Elodie, il singolo “Guaranà” è disco di platino -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie Guaranà Elodie, “Guaranà”: dopo la rinascita, un brano che sa di conferma – RECENSIONE Recensiamo Musica