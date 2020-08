Draghi elogia la Ue e avverte: “Sussidi per la pandemia finiranno, pensare al futuro dei giovani” (Di martedì 18 agosto 2020) Rimini, 18 ago – Mario Draghi lancia l’allarme: i sussidi per fronteggiare l’emergenza coronavirus, che servono “a sopravvivere, a ripartire”, non bastano a salvare il futuro dei giovani. A loro bisogna dare di più: “I sussidi finiranno e resterà la mancanza di una qualificazione professionale, che potrà sacrificare la loro libertà di scelta e il loro reddito futuri”. Così l’ex presidente della Bce alla cerimonia d’apertura del Meeting di Rimini, la kermesse annuale di Comunione e Liberazione. “Crisi da pandemia peggiore di quella di 12 anni fa” L’ex numero uno dell’Eurotower fa presente che “dodici anni fa la crisi finanziaria provocò la più grande distruzione economica mai vista in ... Leggi su ilprimatonazionale

Il discorso di Draghi parte dalle macerie del coronavirus per elogiare keynesianamente la "flessibilità e il pragmatismo"

