Coronavirus, in Spagna altri 2.128 contagi in 24 ore. Gb: focolaio in fabbrica di dessert (Di martedì 18 agosto 2020) L'epidemia del Coronavirus nel mondo si diffonde, ed è diffusa, sempre di più tra e da persone sotto i cinquant'anni. E' l'allarme lanciato dall' Organizzazione mondiale della Sanità : molti non sanno ... Leggi su quotidiano

repubblica : La madre morì per il covid ma Miguel Bosè è contro le mascherine - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: #Spagna, 2.128 nuovi contagi in 24 ore . Nuovo picco di casi #ANSA - TizianaFerrario : Era molto meglio quando cantava. Con la madre morta x #coronavirus cosa sta succedendo nella testa di Miguel Bosé x… - annamariamoscar : Coronavirus, divieto di fumo in pubblico “per limitare i contagi”. L’Italia come la Spagna? - Agenpress : Codacons su divieto fumo all'aperto Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Spagna Coronavirus, Spagna: oltre 16mila nuovi casi in soli tre giorni askanews Coronavirus, boom di casi in Spagna: 2.128. Nuovo picco in Germania con 1.390 contagi. Francia, mascherine obbligatorie negli uffici

Spagna e Regno Unito”. Un aspetto viene evidenziato su tutti: “Diversi cluster di Covid 19, che hanno contribuito alla rinascita dei casi, sono stati segnalati in impianti di lavorazione e ...

Coronavirus e arrivi in Toscana da Croazia, Grecia, Malta e Spagna

Da oggi, 17 agosto, i viaggiatori che arrivano in Toscana da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, tenuti obbligatoriamente a registrarsi sul sito di Regione Toscana, saranno contattati direttamente dalle ...

Spagna e Regno Unito”. Un aspetto viene evidenziato su tutti: “Diversi cluster di Covid 19, che hanno contribuito alla rinascita dei casi, sono stati segnalati in impianti di lavorazione e ...Da oggi, 17 agosto, i viaggiatori che arrivano in Toscana da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, tenuti obbligatoriamente a registrarsi sul sito di Regione Toscana, saranno contattati direttamente dalle ...