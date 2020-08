Comunali, accordo Pd-M5s nella città di Di Maio: a Pomigliano d’Arco un candidato civico (Di martedì 18 agosto 2020) NAPOLI – Dopo un vertice notturno Pd e Movimento 5 Stelle hanno chiuso l’accordo sul candidato sindaco unitario per Pomigliano d’Arco (Napoli), la citta’ di Luigi Di Maio. Si tratta di Gianluca Del Mastro, docente di 46 anni dell’universita’ Vanvitelli. I due partiti hanno optato per un candidato civico. Leggi su dire

