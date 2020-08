Chrome etichetterà i siti web di qualità e avviserà sui moduli non sicuri (Di martedì 18 agosto 2020) Google Chrome etichetterà le pagine veloci e i siti di alta qualità e fornirà agli utenti un avviso più evidente sui moduli non sicuri. L'articolo Chrome etichetterà i siti web di qualità e avviserà sui moduli non sicuri proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

