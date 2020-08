Cagliari, Di Francesco affila le punte (Di martedì 18 agosto 2020) Cagliari - Riparte oggi puntando sulle bocche di fuoco Leonardo Pavoletti e Giovanni Simeone , la nuova stagione del Cagliari targato Eusebio Di Francesco che è pronto ad affiancare ai due Alberto ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Cagliari, Di Francesco affila le punte: Riparte la stagione rossoblù: Pavoletti scalpita dopo l'infortunio, Simeon… - keneonwuakpa : RT @keneonwuakpa: È uscita la 03x41 (parte B) de @Il_TerzoUomo: abbiamo analizzato e discusso i temi principali di Barça-Bayern e City-Lion… - UnioneSarda : #Sardegna - #Cagliari, sono 27 i convocati da #DiFrancesco per il ritiro ad Asseminello - CentotrentunoC : #Cagliari ???? La rivoluzione di Di Francesco parte dai tagli fatti alla rosa per il ritiro; cosa ci dicono le scel… - Il_TerzoUomo : RT @Il_TerzoUomo: Ep. 141 parte B (@MicheleTossani, @keneonwuakpa e @GabrieleCats) ? Bayern vs. Barça ?? ? City vs. Lione ?? ? La preview di… -