Boga, l’agente svela il futuro: “Sassuolo? Sicuramente non parleremo di rinnovo…” (Di martedì 18 agosto 2020) Quale futuro per Jeremie Boga? L'esterno d'attacco del Sassuolo, reduce da una grande stagione, è diventato un pallino di mercato di diversi club tra cui anche il Napoli. A parlare del suo futuro è stato il fratello Daniel, nonché suo agente.Boga: niente rinnovo col Sassuolocaption id="attachment 887583" align="alignnone" width="594" Boga (Getty images)/captionAi microfoni di Radio Kiss Kiss, il procuratore di Jeremie Boga ha parlato del futuro del suo assistito: "In questo periodo Jeremie si sta godendo un po' di vacanze inseme alka sua famiglia e con i suoi amici in attesa dell'inizio della prossima stagione", ha esordito l'agente. "Il Napoli? Siamo a conoscenza dell'apprezzamento e delle lodi da parte del mister Gattuso e del direttore Cristiano ... Leggi su itasportpress

