Bayern Monaco, Flick: «Ho studiato il Lione, squadra forte in difesa» (Di martedì 18 agosto 2020) Hans Flick ha parlato alla vigilia di Lione Bayern Monaco Alla vigilia di Lione-Bayern Monaco, semifinale di Champions League, ha parlato l’allenatore dei bavaresi Hans Flick. «Ho studiato il Lione: è una squadra molto forte in difesa e sa come attaccare. Ma il Bayern vuole la finale, e sa cosa deve fare, anche se non sarà facile. Sono impressionato da come la squadra si è allenata. Anche Pavard ha lavorato bene, non ha ancora recuperato dall’infortunio al punto da poter giocare dal primo minuto, ma è un’opzione per la partita»: Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

