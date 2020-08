Atletica – Fabbri in gara in Polonia, Desalu in Ungheria nei 200: un mercoledì di fuoco per gli azzurri (Di martedì 18 agosto 2020) È un mercoledì 19 agosto con molti azzurri di punta impegnati all’estero in due prestigiosi meeting internazionali tra Polonia (Bydgoszcz) e Ungheria (Szekesfehervar), entrambi in calendario nel tardo pomeriggio. Dopo le raffiche oltre i ventuno metri a Udine (21,26) e Sollentuna (21,57), Leonardo Fabbri è chiamato al primo vero incontro con i “pesi massimi” della specialità: sul ring del peso, al memorial intitolato al mito della velocità polacca Irena Szewinska, il gigante fiorentino dell’Aeronautica sale da protagonista, sfidando altri fuoriclasse europei come il croato Filip Mihaljevic e il polacco campione d’Europa Michal Haratyk, che insieme a Fabbri compongono l’ideale podio delle migliori prestazioni continentali del ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Fabbri ATLETICA, meeting 19 agosto: Fabbri in Polonia, Desalu in Ungheria Sportface.it Mercoledì con Fabbri e Desalu all’estero

Dopo le raffiche oltre i ventuno metri a Udine (21,26) e Sollentuna (21,57), Leonardo Fabbri è chiamato al primo vero incontro con i “pesi massimi” della specialità: sul ring del peso, al memorial ...

