Anche Zaia ritiene «inevitabile» la decisione del governo su discoteche e sale da ballo (Di martedì 18 agosto 2020) Lunedì è stato il giorno in cui Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono scesi sulla pista da ballo per attaccare il governo contro la decisione di vietare le attività del ballo. L'ordinanza, firmata da Roberto Speranza domenica pomeriggio, riguarda non solo le discoteche, ma Anche gli altri tipi di locali (Anche all'aperto, come lidi e stabilimenti) in cui sarà fatto divieto – fino al 7 settembre – di ballare. Poi è arrivata la dichiarazione di Antonio Tajani, molto diversa rispetto a quelle rilasciate dai suoi colleghi di coalizione. E sulla stessa lunghezza d'onda si pone il leghista Luca Zaia sulle discoteche.

