Allarme Roma, due Primavera positivi al Coronavirus: stop agli allenamenti (Di martedì 18 agosto 2020) Roma - Allarme Coronavirus a Trigoria . Due giocatori della Roma Primavera sono risultati positivi al Coronavirus . I due ragazzi erano partiti per la Sardegna durante la pausa concessa da Alberto De ... Leggi su corrieredellosport

Corriere : Festa a Porto Rotondo, 8 giovani di Roma positivi: scatta l’allarme «C’erano anche dei milanesi» - Corriere : Uno dei 5 ragazzi è tornato dalla Sardegna con l’aereo privato: gli altri, prima di rientrare a Roma con voli di li… - sstoross : RT @sportli26181512: Allarme Roma: positivi al Covid19 due Primavera, stop agli allenamenti: Allarme Roma: positivi al Covid19 due Primaver… - sportli26181512 : Allarme Roma: positivi al Covid19 due Primavera, stop agli allenamenti: Allarme Roma: positivi al Covid19 due Prima… - MauriSciminello : Allarme Coronavirus a Trigoria Oggi pomeriggio sarebbero dovute proseguire le sedute di allenamento delle giovanili… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Roma

Pedro ha svolto le visite mediche e a breve firmerà il contratto con la Roma. I giallorossi però sono alle prese con un allarme Covid a Trigoria E’ fatta per Pedro alla Roma. Lo spagnolo ex Barcellona ...L'allarme è scattato intorno alle 13.30 e sul posto stanno operando cinque squadre dei Vigili del Fuoco, partite dalle caserme di Ventimiglia, Sanremo e Imperia. Incendio in atto nella zona di ...