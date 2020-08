Xbox Series S sempre più vicina? Un rivenditore annuncia una 'nuova versione' di Xbox One S (Di lunedì 17 agosto 2020) Secondo un utente Twitter, "una nuova versione" di Xbox One S è stata aggiunta al sistema di prodotti di Target questa settimana, con lo stesso prezzo al dettaglio di 299,99 dollari dell'attuale console.Il dipendente ha pubblicato l'immagine chiedendo se fosse una "possibile revisione per Xbox One S" e in molti hanno ipotizzato che potrebbe trattarsi di una sorta di aggiornamento dedicato al controller wireless della console next-gen, Xbox Series X.Ovviamente non sono mancate poi le speculazioni circa Xbox Series S o Lockhart che dir si voglia, anche perché per alcuni sembra improbabile che Microsoft decida di aggiornare la console low cost a pochi mesi dall'uscita delle ... Leggi su eurogamer

