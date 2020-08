Una maledetta giacca di renna. Quando Marco Van Basten divenne assenza (Di lunedì 17 agosto 2020) A volte i ricordi, siano essi belli o brutti, si materializzano in un oggetto. E Quando ce lo troviamo davanti agli occhi, subito nel cervello scatta qualcosa, un'associazione spontanea e totalizzante, a volte addirittura totalitaria, un rimando a quello che non possiamo, e forse non vogliamo, dimen Leggi su ilfoglio

Marcel Proust lo sa bene: è riuscito da una madeleine a scrivere tremila pagine, À la recherche du temps perdu. Se i ricordi belli sono solitamente fluttuanti, riguardano un periodo sfumato e dilatato ...

"Noi italiani siamo i custodi della pace nel Sud del Libano"

Stefano Del Col Emmanuel Macron è stato il primo leader occidentale a sbarcare a Beirut in ragione della storica influenza coloniale francese. Ma anche il rapporto tra Italia e Libano ha radici lontan ...

