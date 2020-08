Tuttosport: il Genoa sogna Lozano in prestito (Di lunedì 17 agosto 2020) Hirving Lozano è arrivato al Napoli nella scorsa stagione come una grande promessa, ma il messicano non è mai riuscito a trovare il suo spazio nella compagine azzurra. Adesso la società si interroga se sia il caso di cederlo e anche il calciatore desidererebbe trovare maggiore spazio per giocare. Secondo quanto riporta Tuttosport oggi, molti sono i club interessati a lui, tra questi anche il Genoa L’altro esterno nel mirino del Grifone, quasi un sogno, è il messicano Lozano del Napoli che cerca spazio per giocare con continuità. Tanti i club che si sarebbero interessati a lui tra questi anche il Genoa che è pronto ad offrirgli un posto da titolare con la formula del prestito, trovando un accordo sull’ingaggio non alla portata dei ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport Genoa TUTTOSPORT - Passi avanti per la vendita del Genoa a Boulgoute Pianetagenoa1893.net TUTTOSPORT – Preziosi-Boulgoute incontri ravvicinati

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Non si ferma la trattativa per la cessione del Genoa tra il magnate del Marocco Rahhal Boulgoute ed Enrico Preziosi. Il titolare della Ma ...

Laxalt, non solo Lokomotiv Mosca: opzione in Serie A

Diego Laxalt destinato a lasciare il Milan, ma il suo futuro potrebbe non essere in Russia alla Lokomotiv Mosca. Spunta una “nuova” possibilità in Italia. Il Milan ha due terzini sinistri da cedere. U ...

