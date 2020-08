Traghetto perde portellone: a bordo anche 147 migranti (Di lunedì 17 agosto 2020) Valentina Dardari Il portellone è finito in mare a causa della rottura di un cavo di acciaio. Tutti sono stati sbarcati al porto di Linosa Il portellone di poppa del Traghetto di linea “Sansovino”, ex Siremar della società Caronte & Tourist, partito da Lampedusa e diretto a Porto Empedocle, si è staccato a causa di un guasto ed è finito in mare. Il problema è sopraggiunto durante le operazioni di ormeggio nel porto di Linosa. Secondo quanto ricostruito le catene che servono a reggere il portellone non avrebbero retto il peso e la gigantesca paratia è quindi caduta in mare. Fortunatamente non vi erano marinai o passeggeri nella stiva della nave. Si stacca il portellone e il Traghetto si ferma Tutte le operazioni di ... Leggi su ilgiornale

