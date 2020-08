Tikhanovskaya: sono pronta a guidare la Bielorussia. Ma Lukashenko non molla (Di lunedì 17 agosto 2020) La leader dell`opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, si è detta pronta ad agire come leader nazionale allo scopo di preparare un quadro giuridico per nuove elezioni presidenziali trasparenti, che dovrebbe essere riconosciute dalla Comunità internazionale."Non ho mai avuto illusioni riguardo alla mia carriera politica. Non ho mai voluto fare la politica. Tuttavia, il destino aveva altri piani e mi sono ritrovata in prima linea nella lotta contro l'iniquità e l'ingiustizia ... Avete avuto fiducia in me e mi avete dato forza ... sono pronta ad assumermi la responsabilità e ad agire come leader nazionale in questi momenti difficili per aiutare il Paese a tranquillizzarsi ed entrare in un periodo normale. Dobbiamo liberare tutti i prigionieri politici e preparare ... Leggi su ilfogliettone

Svetlana Tikhanovskaya si dice pronta ad "agire da leader nazionale" per riportare calma e normalità in Bielorussia. La Tikhanovskaya aveva sfidato Alexander Lukashenko alle contestate elezioni presid ...

Lunedì mattina i lavoratori delle fabbriche bielorusse hanno preso il posto dei manifestanti che domenica avevano invaso il centro di Minsk:?aderiscono allo sciopero, uno dopo l'altro, i giganti indus ...

Lunedì mattina i lavoratori delle fabbriche bielorusse hanno preso il posto dei manifestanti che domenica avevano invaso il centro di Minsk:?aderiscono allo sciopero, uno dopo l'altro, i giganti indus ...