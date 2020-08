Temporale e grandine a Torino, Strade allagate e disagi (Di lunedì 17 agosto 2020) Un forte Temporale si è abbattuto su Torino nelle prime ore del pomeriggio. Pioggia, vento e chicchi di grandine di anche 2 centimetri sono caduti sulla città provocando numerosi allagamenti. Sono infatti molte le segnalazioni di cittadini per Strade e viali completamente allagati e in cui al circolazione con macchine e a piedi è impossibile. In via Pianezza le auto sono bloccate e anche tra corso Regina Margherita e corso Lecce la circolazione è bloccata per l’acqua in strada. Mentre in alcuni palazzi l’acqua è entrata negli androni e al piano terra. Anche la metropolitana è inagibile nelle stazioni di Bernini e Principi d’Acaja. Mentre un albero è caduto in corso Vinzaglio, angolo corso Matteotti. L'articolo proviene da Nuova ... Leggi su nuovasocieta

A Torino c'è un temporale bruttissimo:vento,grandine.. Speriamo non faccia troppi danni!??
Con questo temporale con vento e grandine e tutto il resto questi potrebbero essere i miei ultimi momenti di vita
Come già successo negli ultimi due giorni, anche oggi un bel temporale pomeridiano: pioggia forte, raffiche di vento

Un nubifragio si è abbattuto oggi pomeriggio a Torino nel centro storico e in altri punti della città. Alla forte pioggia e alle raffiche di vento si è unita la grandine. Nella zona della Pellerina so ...

Meteo, nuovo allerta di colore giallo per temporali e grandine in Emilia Romagna

MODENA Instabilita' e temporali in arrivo, domani, in Emilia-Romagna. Arpae e Protezione civile hanno infatti emesso un'allerta gialla dalla mezzanotte fino alla stessa ora di mercoledi'. Flussi occid ...

