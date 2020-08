Sposi derubati, alla coppia di San Nicandro Garganico che li ospita la telefonata di Conte Camilla e Zdeneck non possono tuttora rientrare in Repubblica Cexa (Di lunedì 17 agosto 2020) Di Francesco Santoro: ll presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha telefonato a Francesco e Grazia Ferrazzano, la coppia di San Nicandro Garganico che ha deciso di ospitare Zdeneck e Camilla (foto: fonte sanNicandro.org), i freschi Sposi della Repubblica Ceca vittime nei giorni scorsi di un furto in Puglia. I due hanno potuto proseguire il viaggio di nozze grazie al sostegno di Francesco e Grazia, che nella tarda mattinata di ieri hanno ascoltato le parole del premier, il quale si è complimentato per la generosità dimostrata. L'articolo Sposi derubati, alla coppia di San Nicandro ... Leggi su noinotizie

