Ritorno a scuola: manuale per i presidi, ancora problemi mancano risorse (Di lunedì 17 agosto 2020) Il piano scuola 2020/2021 che comprende le linee guide generali, orari, date, lezioni, è a discrezione dei dirigenti scolastici tranne per le regole sull’utilizzo di mascherine, mense, trasporti, pulizie nel quale ogni istituto scolastico dovrà attenersi alle regole ministeriali. Lo afferma il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina. Ritorno a scuola: il tempo stringe mancano aule e docenti Il Ritorno a scuola è problematico però. Il tempo stringe il 14 settembre suonerà la prima campanella e il 1° partiranno i corsi di recupero ma ancora mancano banchi e docenti. Si stima che oltre 400 mila alunni sono ancora senza un’aula come conferma l’associazione nazionale ... Leggi su quotidianpost

Corriere : Ritorno a scuola, in classe con o senza mascherina? L’ipotesi di regole diverse tra le Regioni - RaiNews : Il rischio è 'arrivare a ridosso della riapertura delle scuole con un numero di casi di #coronavirus che la rendere… - Corriere : Potrebbero esserci zone «rosse» in cui ci saranno più restrizioni - booksandcafee : Ma è vero che il ritorno a scuola (parlo delle superiori) prevede che si vada anche il sabato? Non parlo di quelle… - QuotidianPost : Ritorno a scuola: manuale per i presidi, ancora problemi mancano risorse -