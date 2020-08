Rainbow Six Siege aggiunge Sam Fisher di Splinter Cell come operatore (Di lunedì 17 agosto 2020) Dopo aver girato il mondo per più di venti anni in cerca di missioni, l’icona dei video giochi Sam Fisher lascia Sprint Cell ed entra a far parte di uno dei giochi di punta di Ubisoft: Rainbow Six Siege. Nel gioco sarà presente con il nome di Zero e avrà il ruolo di operatore di attacco utilizzando una camera doppia chiamata Argus Launcher per trovarsi sempre uno o due passi avanti rispetto all’avversario. Una volta attivato questo gadget Sam Fisher, o Zero se preferite, sarà in grado di spiare attraverso qualsiasi materiale. Per celebrare questa novità che ci sarà in Rainbow Six Siege, il designer Emilen Lomet ha rialsciato un’intervista all’emittente americana ESPN che ha reso tutti gli ... Leggi su esports247

esports247_it : Rainbow Six Siege aggiunge Sam Fisher di Splinter Cell come operatore - RobertJayFabbri : @SimplyMind01 Un po' come potresti venire su Red dead online invece che bestemmiare su Rainbow Six Siege!!! ?????? - etrurianx : - JustRyuk_ : RT @Rainbow6IT: Pianifica. Esegui. Scompari. Scopri Zero e il nuovo rework di Chalet sui Test Server di Operation Shadow Legacy ? 20:30… - Rainbow6IT : Pianifica. Esegui. Scompari. Scopri Zero e il nuovo rework di Chalet sui Test Server di Operation Shadow Legacy ?… -